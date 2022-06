Corona: Kreis meldet 537 Neuinfektionen

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Dienstag 537 Corona-Neuinfektionen (Freitag 143, Donnerstag 133) gemeldet. Darin enthalten sind die gesamten Zahlen vom Pfingstwochenende.

Der Wocheninzidenzwert lag nach Auskunft des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 191,8 (Freitag 299,7). Zum Vergleich: Landesweit betrug der Wert am Dienstag 236,3 (-46,2).

Hier die Neuinfektionen (mit der jeweiligen Wocheninzidenz in Klammern) für die einzelnen Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke:

Bad Oeynhausen 77 (302,9),

Espelkamp 22 (210,7),

Hille 25 (299,1),

Hüllhorst 18 (245,2),

Lübbecke 61 (379,3),

Minden 121 (301,5),

Petershagen 55 (363,3),

Porta Westfalica 60 (324,6),

Preußisch Oldendorf 37 (531,2),

Rahden 44 (473,9), S

temwede 17 (406,3).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 18 positiv getestete Corona-Patienten behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden fünf Patienten versorgt, drei befinden sich auf der Intensivstation.