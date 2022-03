Corona: Kreis meldet vier weitere Tote

Lübbecke/Minden

Die Corona-Wocheninzidenz ist laut Mitteilung des Landeszentrums Gesundheit NRW am Montag im Kreis Minden-Lübbecke leicht angestiegen, von 1789,4 am Samstag auf 1852,9 am Montag. Zum Vergleich: Landesweit lag die Zahl bei 1404,0 (-11,3).