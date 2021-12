Corona: Kreis Minden-Lübbecke meldet vier Todesfälle

Der Wocheninzidenzwert ist im Kreis Minden-Lübbecke am Montag auf 310,4 gefallen (von 411,3 am Freitag). Diese Zahl kann allerdings nur als vorläufig gelten, da laut Landeszentrum Gesundheit NRW keine Fälle vom Wochenende gemeldet worden waren. Der Kreis verzeichnet aktuell akute 4064 Erkrankungen. Es gibt vier weitere Todesfälle.

Impfungen in dieser Woche an vielen Orten möglich

Eine 81-jährige Frau aus Bad Oeynhausen, ein 81-jähriger Mann aus Porta Westfalica, eine 77-jährige Frau aus Lübbecke und ein 86-jähriger Mann aus Rahden sind verstorben.

Die Fallzahlen für die Kommunen im Mühlenkreis:

Bad Oeynhausen 655 (+48),

Espelkamp 580 (+37),

Hille 150 (+18),

Hüllhorst 181 (+15),

Lübbecke 447 (+8),

Minden 1028 (+98),

Petershagen 203 (+21),

Porta Westfalica 376 (+24),

Preußisch Oldendorf 169 (+6),

Rahden 157 (+12),

Stemwede 118 (+10).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 51 Corona-Patienten behandelt, davon 13 auf der Intensivstation in Minden.

Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen, werden derzeit zehn Patienten versorgt, sechs Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Impfungen an vielen Orten im Mühlenkreis möglich

Der Kreis bietet in seinen mobilen Impfzentren folgende Impftage an:

Dienstag, 7. Dezember: Lübbecke, Kreissporthalle, Rote Mühle 1 – nur Moderna (für alle ab 30 Jahren geeignet);

Mittwoch, 8. Dezember: Lübbecke, Kreissporthalle, – nur Biontech;

Donnerstag, 9. Dezember: Bad Oeynhausen, Werre-Park, Mindener Straße 22 – nur Moderna;

Freitag, 10. Dezember: Minden; Kampa-Halle, Hahler Straße 112 – nur Moderna;

Samstag, 11. Dezember: Minden, Kampa-Halle – nur Biontech.

Am Samstag haben sich im mobilen Impfzentrum im Werre-Park Bad Oeynhausen 522 Menschen impfen lassen. Davon waren 96 Erstimpfungen, 37 Zweitimpfungen und 389 Drittimpfungen. Damit sieht die Bilanz für die gesamte vergangene Woche so aus: 3189 Impfungen insgesamt in den mobilen Impfzentren (543 Erstimpfungen, 181 Zweitimpfungen, 2465 Drittimpfungen).