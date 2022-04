Corona: Mann (79) aus Hille gestorben

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Montag 968 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Wocheninzidenzwert lag bei 1442,0 (+148). Ein 79-jähriger Mann aus Hille ist verstorben.

Hier die Übersicht für die einzelnen Kommunen im Mühlenkreis (einschließlich der Inzidenzwerte in Klammern):

Bad Oeynhausen +103 (1281,5),

Espelkamp +78 (1856,1),

Hille +67 (2139,4),

Hüllhorst +73 (2030,5),

Lübbecke +60 (1888,71),

Minden +228 (1525,9),

Petershagen +97 (2032,3),

Porta Westfalica +112 (1704,3),

Preußisch Oldendorf +34 (1765,3),

Rahden +66 (2343,5),

Stemwede +50 (2636,8).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden derzeit 58 positiv getestete Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden 15 Patienten versorgt, fünf auf der Intensivstation.