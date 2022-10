Landrätin beleidigt? Mindener Amtsgericht spricht Zahnarzt frei

Ein Zahnarzt (65) aus Minden hat im Januar an einem „Montagsspaziergang“ zum Wohnhaus der Landrätin teilgenommen und sie dabei als „Gauleiterin der Herzen“ bezeichnet. Am Freitag stand der Inhaber zweier Zahnarztpraxen deshalb vor dem Amtsgericht – und wurde freigesprochen.

Anna Bölling (42), damals Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke, ist inzwischen Regierungspräsidentin in Detmold und damit Vertreterin der Landesregierung in Ostwestfalen-Lippe. Vor Gericht sagte sie: „Es war der 3. Januar. Ich hatte Urlaub, und mein Mann und ich waren in der Küche. Ich machte das Abendessen für unsere 18 Monate alten Zwillinge und sah durchs Fenster einen Streifenwagen auf der Einfahrt gegenüber. Den habe ich aber erst nicht mit mir in Verbindung gebracht.“ Da mag es vielleicht 18.45 Uhr gewesen sein.