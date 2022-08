Corona: Wert liegt jetzt bei 510,5

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Montag 453 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (Freitag 232). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 510,5 (Freitag 525,3). Zum Vergleich: Landesweit lag der Wert am Montag bei 333,6 (-5,4).

So sehen die Neuinfektionszahlen in den Städten und Gemeinden aus (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 67 (469,8),

Espelkamp 34 (397,1),

Hille 20 (435,7),

Hüllhorst 23 (482,7),

Lübbecke 41 (527,9),

Minden 109 (453,5),

Petershagen 40 (471,2),

Porta Westfalica 43 (369,4),

Preußisch Oldendorf 17 (465,8),

Rahden 28 (480,4),

Stemwede 31 (620,9).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 27 positiv getestete Patienten behandelt. Zwei Patienten müssen auf den Intensivstationen des Universitätsklinikums Minden und des Krankenhauses Lübbecke behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden vier Patienten versorgt, niemand davon auf der Intensivstation.

Die aktuell geltenden Regelungen für Nordrhein-Westfalen sind unter www.land.nrw/corona zu finden.