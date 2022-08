Corona: Zahl der Neuinfektionen sinkt

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Mittwoch 216 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (Dienstag 235, Montag 453 mit den Zahlen vom Wochenende).

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 439,9 (Dienstag 458,6, Montag 510,5). Zum Vergleich: Landesweit lag der Wert am Mittwoch nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 301,2 (-4,2).

So sehen die Neuinfektionszahlen in den Städten und Gemeinden des Mühlenkreises aus (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 36 (420,3),

Espelkamp 11 (368,8),

Hille 11 (461,7),

Hüllhorst 11 (536,4),

Lübbecke 21 (445,8),

Minden 69 (420,4),

Petershagen 15 (423,2),

Porta Westfalica 18 (344,2),

Preußisch Oldendorf 6 (367,8),

Rahden 7 (473,9),

Stemwede 11 (643,9).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 25 positiv getestete Patienten behandelt. Eine Person muss auf der Intensivstation des Krankenhauses Lübbecke behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden vier Patienten versorgt, niemand auf der Intensivstation.

Die aktuell geltenden Regelungen für Nordrhein-Westfalen sind unter www.land.nrw/corona zu finden.