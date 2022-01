Damit die Eingewöhnung gelingt

Wenn das Leben im eigenen Zuhause nicht mehr möglich ist, ist das ein entscheidender Einschnitt: Die Aufnahme in eine teil- oder vollstationäre Einrichtung ist für alle Beteiligten häufig mit Unsicherheit verbunden. Dies gilt ganz besonders für Menschen mit Demenz und diejenigen, die sie unterstützen oder pflegen. Aus diesem Grund wird der Nachwuchsförderpreis des Demenz-Netzes im Kreis Minden-Lübbecke 2023 zum Thema „Damit Eingewöhnung gelingt“ vergeben.

Demenz-Netz im Kreis Minden-Lübbecke vergibt 2023 Nachwuchsförderpreis – Leben in einer teil- oder vollstationären Einrichtung

Die Aufnahme in eine teil- oder vollstationäre Einrichtung ist häufig mit Unsicherheit verbunden, die Eingewöhnung eine Herausforderung.

„Ich bin schon sehr neugierig darauf zu sehen, wie sich unsere Auszubildenden und Studenten mit dem Thema Demenz und Eingewöhnung in neue Lebensumstände auseinandersetzen werden. Mit dem Preis zeigen wir gleichzeitig, wie wichtig uns als Kreis Minden-Lübbecke die Nachwuchsförderung ist“, sagt Landrätin Anna Katharina Bölling. „Auf die eine oder andere Art kommen viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit der Krankheit Demenz in Berührung, entweder im privaten oder im beruflichen Bereich. Es ist also wichtig und lohnenswert, sich mit diesem schwierigen Thema offen auseinanderzusetzen.“

Pünktlich mit Beginn des neuen Jahres fiel nun der Startschuss für die Bewerbungsphase. Preiswürdig sind Arbeiten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie die Eingewöhnung für Gäste und Bewohner in eine teil- oder vollstationäre Einrichtung gelingen kann.

Bewerben können sich Auszubildende der Gesundheits- und Hauswirtschaftsberufe, aus den Bereichen der Alten- und Gesundheitspflege, der medizinischen Assistenzberufe, der Ergo-, Physio-, Logotherapie sowie Studierende der Fachhochschule Bielefeld aus dem Fachbereich Pflege. Aufgerufen sind sowohl Einzelpersonen als auch Kleingruppen mit mindestens drei Personen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Bewerbungsschluss ist der 31. August. Der Ausschreibungsflyer wurde an alle Ausbildungseinrichtungen im Kreis Minden-Lübbecke verteilt.

„ An der Ausschreibung des ersten Nachwuchsförderpreises vor vier Jahren haben sich viele Auszubildende beteiligt. Ich hoffe, dass das trotz der Corona-Pandemie auch diesmal der Fall sein wird. “ Dr. Christian Adam, Koordinator des Demenz-Netzes

Koordiniert wird das Projekt durch den Koordinator des Demenz-Netzes Dr. Christian Adam vom Kreis Minden-Lübbecke, der auf eine rege Teilnahme hofft: „An der Ausschreibung des ersten Nachwuchsförderpreises vor vier Jahren haben sich viele Auszubildende beteiligt. Ich hoffe, dass das trotz der Corona-Pandemie auch diesmal der Fall sein wird.“ Vergeben werden soll der Preis im Rahmen der nächsten Netzwerkkonferenz Demenz im Frühjahr 2023.

Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die Volksbank Herford/Mindener Land eG. Ausschreibungsflyer und Bewerbungsbogen stehen als Download auf der Internetseite des Demenz-Netzes www.demenznetz.info bereit.