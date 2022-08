Dank für jahrzehntelange Solidarität

Lübbecke

Nachdem die bisher letzte Jubilarehrung der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Region Bünde-Lübbecke-Minden, vor drei Jahren stattfinden konnte, war es am Samstag wieder so weit: 34 der 101 eingeladenen Gewerkschaftsmitglieder waren der Einladung ins Hotel-Restaurant Borchard in Lübbecke gefolgt, um in geselliger Runde ihre Auszeichnungen entgegen zu nehmen.

Von Ria Brandt