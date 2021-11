„Das Herzstück des sozialen Lebens“

Am Wehdemer Life House soll zusätzlicher Raum für Begegnung und Kultur entstehen

Wehdem

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich starteten am Donnerstagnachmittag offiziell die Bauarbeiten für den Kulturtreff am Wehdemer Life House. Hier soll ein Ort für Begegnung und Kultur entstehen - ein Ort mit Aufenthaltsqualität, der verlässlich gesucht werden kann und in dem es kleine gastronomische Angebote gibt.

Von Heidrun Mühlke