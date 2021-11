Das „Träumchen“ genießen

Rahden

„Es war ein langes Hin und Her, doch jetzt können wir hier einen kleinen Adventsmarkt an der Rahdener Kirche feiern“, freute sich am Freitag der Vorsitzende des Gewerbebundes Rahden, Martin Wlecke, über den Lichterglanz an der St. Johannis-Kirche.

Von Michael Nichau