Der Bürgermeister ist skeptisch

Lübbecke

Seit dem Wochenende liegt ein weiterer Vorschlag zur Neuordnung der Krankenhauslandschaft in Minden-Lübbecke auf dem Tisch. Sein Inhalt: Warum soll ein teurer Neubau entstehen, wenn doch das Krankenhaus Lübbecke zu wesentlich geringeren Kosten saniert werden kann? Die Idee stammt von den beiden ehemaligen Chefärzten Dr. Besim Akdemir und Dr. Bernd Hillrichs. Bürgermeister Frank Haberbosch hat sich jetzt in einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung eher zurückhaltend geäußert, was den Vorschlag angeht.

Von Stefan Lind