Der „Kuhtuber“ wirbt für Transparenz

Espelkamp-Frotheim

Amos Venema ist Milchbauer und YouTuber aus Jemgum in Ostfriesland. Und er hatte eine Botschaft für seine Kollegen der Rinderzüchter-Vereinigung Minden-Lübbecke: „Öffentlichkeitsarbeit ist die Standortsicherung für die Zukunft der Landwirtschaft.“ Der Landwirt mit Leib und Seele, der auch als „Kuhtuber“ bekannt ist, hielt am Dienstag in der Mitgliederversammlung in Frotheim einen Vortrag zur Zukunft des Berufsstandes.

Von Andreas Kokemoor