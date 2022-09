Der Kultur auf der Spur

In der Gutswassermühle in Bad Holzhausen zeigen Mitglieder der Mühlengruppe, wie zu Großvaters Zeiten Korn zu Mehl verarbeitet worden ist.Zum Tag des offenen Denkmals werden in Lübbecke Führungen durch die St.-Andreas-Kirche angeboten.

Foto: Viola WillmannEvangelische Kirchengemeinde Lübbecke