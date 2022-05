Der Sommer kann kommen

Saisonstart in Bad Oeynhausen: Freibad auf der Lohe geöffnet

Bad Oeynhausen

Die Freude war den Freiwilligen des Fördervereins anzusehen. Nach der Winterpause startete das Freibad Lohe am Sonntag in die neue Saison. Bei herrlichem Wetter fanden viele Besucher den Weg in das Traditionsbad auf der Lohe.

Von Timo Förster