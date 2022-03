Bad Oeynhausen/Espelkamp

Nach der politischen Diskussion um die Spielbanken in NRW ist der Standort am Werre-Park in Bad Oeynhausen wieder in ruhigerem Fahrwasser. Die Privatisierung der ehemaligen Westspiel GmbH des Landes hatte in der Vergangenheit immer wieder auch für Unruhe in der Belegschaft und der Kommunalpolitik gesorgt. Die Übernahme der Westspiel GmbH im September 2021 durch die in Espelkamp ansässige Gauselmann-Gruppe hat zur Beruhigung der Situation beitragen. Auch weil diese sich klar zum Standort in der Kurstadt bekennt.

Von Louis Ruthe