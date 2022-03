Der tote Ehemann in der Tiefkühltruhe

Tiefe Religiosität, ausgiebiger Wodka-Konsum, familiäre Verbundenheit, ein toter Ehemann in der Kühltruhe: Eine fremde Welt, mitunter drastisch bis zur Groteske übersteigert, zeichnet Elina Penner in ihrem Roman „Nachtbeeren“.

Soeben ist das literarische Debüt der in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) lebenden Autorin im Aufbau-Verlag erschienen. Dem Buchumschlag ist zu entnehmen, dass Elina Penner 1987 als mennonitische Deutsche in der Sowjetunion geboren wurde. 1991 kam sie nach Deutschland - und heute lebt sie mit ihrer Familie ganz oben in Ostwestfalen.