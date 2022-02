Die Chance auf Glasfaser nutzen

Die Firma Gustav Internet aus Hannover plant bekanntlich, Glasfaser nach Rahden zu bringen. Bis zum 7. Februar haben 32 Prozent der in Rahden betroffenen Haushalte die Vorverträge für Telefonie und Internet unterschrieben. Das teilte Dennis Kornehl mit, der Geschäftsführer des Unternehmens Gustav, das auch in Stemwede und Hüllhorst Glasfasernetze ausbaut.

Kornehl bezeichnet Glasfaser als „Aufbruch in die Zukunft“. Das Unternehmen, das seit neun Jahren in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz am Markt ist, plant bis voraussichtlich Ende 2023, ganz Rahden zu versorgen.