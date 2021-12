Die Freude überwiegt

Zwischenbilanz zum Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Vor ein paar Tagen war auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen Halbzeit. Im Vorfeld war lange die Frage offen, ob er in der Pandemie überhaupt stattfinden kann. Dann war klar: Am 22. November geht es los, mit 2G-Regelung (geimpft/genesen), inklusive Ausgabe von farblich variierenden Bändchen. Das WESTFALEN-BLATT hat zum Wochenbeginn bei Standbetreibern nachgefragt, wie sie das Marktgeschehen beurteilen.

Von Finn Heitland