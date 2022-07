„Die Gesamtsituation ist schwierig“

Mit dem Ukraine-Krieg und mit Corona habe sich die Welt und damit auch die Wirtschaft verändert. Hunting: „Für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat sich eine große Anzahl unterschiedlicher und anspruchsvoller Probleme angesammelt, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Die Unternehmen bewegen sich in einer schwierigen Gesamtsituation, für deren Lösung es keine Vorbilder aus der Vergangenheit gibt.“

Auf Bundesebene hätten alle der beobachteten Prognoseinstitutionen für das Jahr 2022 im Vergleich mit der IHK-Erhebung vom 3. Dezember 2021 ihre Vorhersagen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) sehr deutlich um 1,9 bis 3,2 Prozentpunkte gesenkt. Aktuell gehen die Institutionen von einem BIP-Anstieg von nur noch 1,5 bis 2,7 Prozent aus. Für 2023 werde ein Anstieg von 1,7 bis 3,7 Prozent prognostiziert. Im Vergleich mit den der IHK vorliegenden vier Prognosen vom 3. Dezember 2021 hätten sich die Vorhersagen um 0,7 bis 2,2 Prozentpunkte erhöht.

Aktuell positiv sei, dass die Arbeitslosenquote und die Neumeldungen zur Kurzarbeit und die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen nicht ungewöhnlich hoch seien und wie auch die Gesamtumsätze und die Auslandsumsätze des verarbeitenden Gewerbes keinen besonderen Anlass zu akuter Besorgnis gäben. Positiv sieht die IHK unter dem Aspekt neuer Wirtschaftsimpulse die erhebliche Zunahme der Gewerbeanmeldungen 2021 in Minden-Lübbecke um 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit Vorsicht zu genießen sei die aktuelle Steuerschätzung des Bundes vom Mai 2022, die selbst laut Bundesfinanzministerium in einer Phase hoher Unsicherheit komme und als Momentaufnahme gelte. Zu den Unsicherheiten der Schätzung gehörten die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges, Energie- und Rohstoffpreisanstiege und weiterhin spürbare Auswirkungen der Pandemie.

In der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2022 wird für das Jahr 2022 gegenüber 2021 ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 153 Millionen Euro prognostiziert. Für die Jahre 2023 bis 2026 werden durchgehend jedes Jahr wieder steigende Gewerbesteuereinnahmen und ab 2023 wieder jeweils ein neuer Einnahmerekord vorhergesagt. Gegenüber der letzten Steuerschätzung vor dem Ukrainekrieg vom November 2021 geht die aktuelle Steuerschätzung für die Jahre 2022 bis 2026 von insgesamt 22,0 Milliarden Euro höheren Gewerbesteuereinnahmen aus.

Im Jahr 2021 wurden im Kreis Minden-Lübbecke bei der IHK 4,3 Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Jahr 2020. Zur Abdeckung des hohen Fachkräftebedarfs seien trotzdem deutlich mehr neue Ausbildungsverträge notwendig, betont Karl-Ernst Hunting.

Die geringste Zentralitätskennziffer in Minden-Lübbecke befindet sich laut IHK-Lagebericht aktuell in den eher ländlichen Kommunen Stemwede, Hille und Petershagen. Im Langzeitvergleich von 2022 mit 2014 habe die Kennziffer beispielsweise in Petershagen um 14,1 Punkte zugenommen, aber in den eher urban geprägten Kommunen Minden um 6,8, in Lübbecke um 7,2, in Bad Oeynhausen um 8,3 und in Espelkamp um 10,7 Punkte abgenommen. Das signalisiere Handlungsbedarf zur Steigerung der Innenstadtattraktivität, beispielsweise mit zusätzlichen Werbeaktionen für den Besuch auswärtiger Kundschaft. Die Zentralitätskennziffer ist ein Maß für die Attraktivität einer Kommune als Einkaufsort.

Der aktuelle IHK-Lagebericht kann als pdf-Datei bei der IHK-Zweigstelle Minden angefordert werden, Telefon 0571/38538-11 oder E-Mail zweigstelle.minden@ostwestfalen.ihk.de.