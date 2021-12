Diebe suchen sich Gasthäuser aus

Espelkamp

Zu Einbrüchen in den "Gestringer Hof" in Gestringen und dem Hotel "Im Loh" in Frotheim ist es in der Nacht zu Mittwoch gekommen. In Frotheim bemerkte eine Angestellte am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr den Einbruch. Hier waren die Unbekannten durch ein Toilettenfenster in den Restaurantbereich eingedrungen.