Diepholz: ZF Friedrichshafen verkauft Sparte Electronic Interfaces

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen AG verkauft seine Sparte Electronic Interfaces mit Hauptstandort in Diepholz (Niedersachsen) an den Münchner Finanzinvestor Aequita. Die Gruppe hat zuletzt mehrere Autozulieferer erworben.

Die ZF-Tochter produziert und entwickelt mit 750 Mitarbeitern Schalthebel- und Bediensysteme. Diepholz soll mit 500 Mitarbeitern Zentrale des künftig eigenständigen Unternehmens bleiben. Die Tarifbindung gilt weiterhin. Für ZF sind in der Dümmer-Region dann noch rund 2700 Mitarbeiter tätig.

Wie Florian Tausch, ZF-Pressesprecher Division Pkw-Fahrwerktechnik und für die Region Diepholz/Dümmer, mitteilt, soll der Verkauf zum Ende des Jahres vollzogen werden. Wegen des jetzt erfolgten Verkaufs des Werks in Diepholz haben ZF-Mitarbeiter in den anderen Werken rund um den Dümmer seit Jahren Sorgen, dass auch ihr Arbeitsplatz bei dem Automobilzulieferer in Gefahr sein könnte. Deshalb hatten die Beschäftigten unter anderem im Juni 2020 mit einem großen Autokorso in Diepholz gegen den befürchteten Stellenabbau protestiert.

Mit Blick auf den jetzt erfolgten Verkauf des Werks Diepholz teilt ZF mit: "Im Einklang mit den Wünschen der Arbeitnehmervertretung der Produktlinie hat ZF mit Aequita die Übernahme aller bestehenden tariflichen und sonstigen rechtlichen Vereinbarungen für die Belegschaft vereinbart. Die Produktlinie wird ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der inhabergeführten Industriegruppe und bleibt tarifgebunden."

Der Deal sei "das Ergebnis einer sorgfältigen und gründlichen Überprüfung der strategischen Optionen für die Produktlinie Electronic Interfaces im Rahmen der Transformation von ZF, die das Unternehmen 2020 eingeleitet hat", ergänzt die ZF-Geschäftsführung. "Vorstand und Aufsichtsrat von ZF sind dabei übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass Aequita als neuer Eigentümer am besten geeignet ist, der Produktlinie Electronic Interfaces eine langfristige und sichere Zukunftsperspektive zu bieten."

ZF-Beschäftigte haben unter anderem im Juni 2020 mit einem großen Autokorso in Diepholz gegen den befürchteten Abbau von Stellen protestiert. Foto: Heidrun Mühlke

Es handele sich bei "der inhabergeführten Industriegruppe Aequita "um eine deutsche, inhabergeführte und international tätige Industriegruppe mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche", die von der ZF Friedrichshafen AG das weltweite Geschäft der Produktlinie Electronic Interfaces übernehme, teilte ZF mit. Die Produktlinie Electronics Interfaces entwickelt und produziert mit rund 750 Mitarbeitern in Deutschland, China, Mexiko und den USA Schalthebelsysteme, Aktuatoren und haptische Bediensysteme für die Automobilindustrie.

"Die Produktlinie Electronic Interfaces mit ihren zukunftsfähigen, modernen Technologien ist ein versteckter Schatz, den wir heben wollen", erläutert Dr.-Ing. Axel Geuer, geschäftsführender Gesellschafter von Aequita. "Gerade in den Aktuatoren und der Technologie mit magnetorheologischen Flüssigkeiten für die haptische Steuerung sehen wir großes Potenzial, das wir gemeinsam mit dem weltweiten Team von Electronic Interfaces heben wollen." Zu den finanziellen Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.