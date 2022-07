DLRG Bad Oeynhausen: Beste Bedingungen im neuen Sielbad

Wenn auf der Internetseite der DLRG die Anmeldung für die Seepferdchenkurse freigeschaltet wird – das nächste Mal am Samstag, 6. August, um 12 Uhr –, dann sind alle Plätze meist zehn Minuten später schon vergeben. Der Bedarf nach zwei Jahren Pandemie ist riesig.

Großes Interesse an Kursen - Ausbilder fehlen

Und mit dem neuen Sielbad mangelt es auch nicht an Trainingsmöglichkeiten. Aber der Ortsgruppe Bad Oeynhausen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), in der sich ausschließlich Ehrenamtliche engagieren, fehlt es an Ausbildern.