Vier der landesbesten Azubis kommen aus dem Kreis Minden-Lübbecke

Valeria Huber gehört zu den besten Auszubildenden in NRW. Die Preußisch Oldendorferin arbeitet bei der Sinn Postermöbel GmbH in Stemwede-Haldem.

Dort hat sie ihre Ausbildung zur Polster- und Dekorationsnäherin absolviert. Auch ihre Kollegin Sara Brettholle aus Rahden, die den gleichen Lehrberuf gewählt hat, gehört zu den Landesbesten. Beide haben das Wilhelm-Normann-Berufskolleg in Herford besucht. Mit den beiden erfolgreichen Auszubildenden ist Sinn Postermöbel GmbH nur eines von zwei Unternehmen aus OWL, das mit zwei Landesbesten an der Ehrung beteiligt war.

Der dritte im Bunde aus dem Kreis Minden-Lübbecke ist Kai Meyer zu Kniendorf aus Lübbecke, der bei Follmann Chemie GmbH in Minden seine Ausbildung zum Chemielaboranten absolviert hat. Er hat das Berufskolleg Senne in Bielefeld besucht. Ebenfalls zu den landesbesten Auszubildenden gehört der Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik Lasse Wilhelm Leander Klipker aus Preußisch Oldendorf. Er hat bei der Paul Hettich GmbH & Co. KG in Kirchlengern gelernt und das Berufskolleg Senne besucht.

28 Spitzen-Azubis aus OWL

Die 241 besten geprüften Auszubildenden aus den Bezirken der 16 Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Nordrhein-Westfalen sind bei der Landesbestenehrung in der Historischen Stadthalle in Wuppertal geehrt worden. 28 von ihnen kommen aus dem Bezirk der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Diese Spitzen-Azubis hatten bei den mehr als 8000 Abschlussprüfungen, die die IHK Ostwestfalen im Ausbildungsjahr 2021/2022 durchgeführt hat, die höchsten Punktzahlen in ihren Berufen erreicht. Genau wie Sinn Postermöbel GmbH waren auch die Stadtwerke Bielefeld mit jeweils zwei Landesbesten beteiligt.

Ostwestfalen hat damit landesweit hinter Köln die zweithöchste Anzahl an Prüfungsbesten. „Ein hervorragendes Ergebnis, zu dem ich allen Beteiligten herzlich gratuliere“, freut sich Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. „Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Duale Berufsausbildung von großer Bedeutung und der perfekte Grundstein für zukünftige Karrieren.“

Ausbildungsberufe von A bis Z

Ute Horstkötter-Starke, Geschäftsführerin Berufliche Bildung der IHK Ostwestfalen schließt sich den Glückwünschen an und unterstreicht die besonderen Leistungen. „An diesem erstklassigen Ergebnis sind Unternehmen und Berufskollegs gleichermaßen beteiligt. Vor allem aber die Auszubildenden selbst, die ihre IHK-Prüfungen so herausragend bestanden haben, dürfen sich heute zu Recht feiern lassen“.

Ausrichter der Veranstaltung war die Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid, die die Auszubildenden unter dem Motto „Die Besten zu Gast im Bergischen“ einlud. Das Spektrum der über 120 Ausbildungsberufe, in denen die IHKs die Prüfung abnehmen, reicht von A wie Anlagenmechanikerinnen und -mechaniker über Industriekaufleute bis Z wie Zerspanungsmechanikerinnen und -mechaniker, darunter auch eher weniger bekannte wie: Brauern und Mälzer, Mathematisch-technischer Softwareentwickler, Textil- und Modeschneider sowie Süßwarentechnologe.

Lob geht an die Prüflinge

Als Festredner richtete Henner Pasch, Präsident der Bergischen IHK, sein Lob an alle Ausbildungsbeteiligten. „Ihr Engagement trägt dazu bei, dass die dringend benötigten Fachkräfte hervorragend ausgebildet werden.“ Auch deren Hauptgeschäftsführer Michael Wenge gratulierte den Landesbesten. „Die berufliche Ausbildung ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die besten Auszubildenden des Jahres 2022 heute bei uns zu Gast sind, und wir gemeinsam ihren Erfolg feiern können.“