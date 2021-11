Dreieinhalb Jahre Haft für Betrüger

Zu zwei Gefängnisstrafen von insgesamt drei Jahren und sechs Monaten wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Unterschlagung ist am Dienstag ein 49-jähriger Rahdener vom Mindener Schöffengericht verurteilt worden.

Dem gelernten Dreher, der zeitweise auch als Außendienstmitarbeiter für eine Vermögensberatung tätig war, wurde zur Last gelegt, in mehr als einem Dutzend Fällen in betrügerischer Absicht teils hochwertige Autos verkauft zu haben, auf die er gar keinen Zugriff hatte. Der entstandene Schaden wird aktuell mit 128.300 Euro beziffert, die eingezogen werden.