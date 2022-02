Das Drive-In-Testzentrum auf Kanzlers Weide in Minden führt ab sofort wieder Tests durch. Die Wetterlage hat sich beruhigt, die Sturmschäden wurden beseitigt und die Sperrung wegen Hochwassergefahr wurde aufgehoben, so dass der Betrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten aufgenommen werden konnte.

Im Testzentrum sind die kostenfreie Corona-Schnelltests, kostenpflichtige PCR-Tests und angeordnete und damit kostenfreie PCR-Tests von montags bis samstags in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr möglich.

Weitere Testzentren der Mühlenkreiskliniken im Kreis Minden-Lübbecke befinden sich in Lübbecke auf dem Blasheimer Markt, vor dem Johannes Wesling Klinikum in Minden, am Krankenhaus Rahden und am Krankenhaus Bad Oeynhausen. Terminbuchung und Anmeldungen unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum.