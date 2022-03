Ein Chirurg nur für Kinder und Jugendliche

Dr. Adnan Hazouri ist neuer Kinderchirurg am Universitätsklinikum Minden. Der 50-jährige Spezialist war zuvor Oberarzt am Universitätsklinikum Wuppertal.

Kinderchirurginnen und Kinderchirurgen sind speziell ausgebildete Ärztinnen und Ärzte mit einer Expertise für die chirurgische Versorgung von Kindern und Jugendlichen unter Beachtung der alters- und entwicklungsbedingten Besonderheiten.

Medizinvorstand der Mühlenkreiskliniken Dr. Jörg Noetzel: „Als Universitätsklinikum und Perinatalzentrum bieten wir für alle Altersgruppen die bestmögliche Medizin an. Deshalb freue ich mich, dass wir mit Dr. Adnan Hazouri einen Fachmann für die operative Versorgung von Kindern und Jugendlichen gewinnen konnten."

Keine kleinen Erwachsenen

Dr. (syr) Adnan Hazouri erklärt: „Kinder sind nicht einfach nur kleiner als Erwachsene. Kinder und Jugendliche verfügen über eine besondere Anatomie, die sich zudem alters- und entwicklungsbedingt auch stetig verändert.“ Er selbst versteht sich als Teamplayer und Vermittler. „Auch ein Kinderchirurg kann nicht alle operativen Fachgebiete abdecken. Beispielsweise werden neurochirurgische und orthopädische Operationen sowie Eingriffe im Bereich des Kopfes weiterhin von Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen durchgeführt. In diesen Fällen verstehe ich mich als Berater, der auf anatomische, physiologische, klinische und psychologische Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen hinweist“.

Dr. Hazouri ist Experte im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er hat den Facharzt für Allgemeinchirurgie sowie den Facharzt für Kinderchirurgie an der Universität Damaskus in Syrien erlangt. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich von Fehlbildungen an inneren Organen, die häufig angeboren sind und im Laufe der Kindheit operativ korrigiert werden müssen. Auch lebensbedrohliche Verschlüsse von Magen, Darm oder Speiseröhre können mit sehr kleinen und feinen Instrumenten, zum Teil auch minimalinvasiv, behoben werden.

Expertise wird ausgebaut

Der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Professor Dr. Bernhard Erdlenbruch freut sich über die zusätzliche operative Expertise im Eltern-Kind-Zentrum am Universitätsklinikum Minden: „Die Kinderchirurgie ist ein wichtiger Bestandteil bei der medizinischen Versorgung unserer kleinen Patientinnen und Patienten. Es ist von großer Bedeutung an einem Universitätsklinikum, auch in der Kinderchirurgie einen auf Kinder und Jugendliche spezialisierten Experten zu haben. Der Kinderchirurg ergänzt perfekt die bereits vorhandene Expertise der Chirurgen an unserem Hause“, sagt Professor Erdlenbruch.

Die Kinderchirurgie ist der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-, Thorax-, Kinder- und Endokrine Chirurgie unter der Leitung von Professor Dr. Berthold Gerdes zugeordnet: „Mit Dr. Adnan Hazouri haben wir einen hochkompetenten Kollegen für Minden gewinnen können, der die Spezialexpertise im Bereich Kinderchirurgie im Kreis Minden-Lübbecke weiter ausbaut“, sagt Professor Gerdes.

Fünffacher Vater

Dr. Adnan Hazouri hat mit seiner Frau und fünf Kindern eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Als Chefarzt war er bis 2015 in Krankenhäusern in den umkämpften syrischen Städten Homs und Edleb tätig. Als der Krieg die Sicherheit für seine Familie und ihn gefährdete, floh er zusammen mit seiner Frau und den Kindern im Jahr 2015 nach Deutschland.

In Deutschland hat der ehemalige Chefarzt zuerst die Sprache gelernt und dann die medizinischen Anerkennungsprüfungen absolviert. Erste Hospitationen als Arzt im Krankenhaus folgten 2017 im Klinikum Bremen, bevor er dann als Facharzt in Bremen und Suhl arbeitete. Seit einiger Zeit ist er als kinderchirurgischer Oberarzt im Universitätsklinikum Wuppertal tätig.

„Ich freue mich sehr über diese Chance in Minden. So kann ich auf der einen Seite eine spannende Stelle an einem Universitätsklinikum bekleiden und auf der anderen Seite nahe bei meiner Familie arbeiten. Wir wohnen seit unserer Ankunft in Deutschland in Bremen, wo meine Frau mittlerweile auch als Zahnärztin tätig ist. Nach den schwierigen Jahren und der Flucht nach Deutschland hat meine Familie in Bremen wieder so etwas wie ein Zuhause gefunden“, sagt Dr. Adnan Hazouri.