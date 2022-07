Ein Corona-Patient aus Porta Westfalica verstorben

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Dienstag 376 Neuinfektionen an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Ein 77-jähriger Mann aus Porta Westfalica, der an Corona erkrankt war, ist verstorben. Die kreisweite Wocheninzidenz sank am Dienstag auf 851,8 (von 926,9 am Vortag).

Hier die Fallzahlen (und Inzidenzen in Klammern) in den Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen 63 (982,8)

Espelkamp 20 (713,2)

Hille 29 (962,4)

Hüllhorst 19 (809,1)

Lübbecke 25 (946,3)

Minden 94 (878,8)

Petershagen 36 (834,5)

Porta Westfalica 29 (985,1)

Preußisch Oldendorf 17 (809,1)

Rahden 13 (1713,8)

Stemwede 31 (835,5)

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 31 positiv getestete Patienten behandelt, eine Person wird intensivmedizinisch betreut und künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden derzeit zehn Patienten versorgt, zwei sind auf der Intensivstation.

