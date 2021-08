Ein Festival für die Nachhaltigkeit

Landrätin Anna Katharina Bölling hat 2021 die Schirmherrschaft übernommen und eröffnet am Freitag, 27. August, an der Desteler Mühle die Wandel-Tage 2021 mit einer Video-Ansprache. Am 4. September ist sie am Oppendorfer Windkraftmuseum live bei der Podiumsdiskussion „Kaffee – ein Genuss für alle?!“ dabei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar