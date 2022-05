Ein Herz für den Blechmann

Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause konnte am Wittekind-Gymnasium in Lübbecke wieder Theater gespielt werden. Mit dem „Zauberer von Oz“ nach dem amerikanischen Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum feierte die Theater-AG jetzt Premiere.

Theater-AG am Wittekind-Gymnasium in Lübbecke zeigt den „Zauberer von Oz“

Los geht es auf der Bühne im Pädagogischen Zentrum der Schule mit dem ländlichen Idyll in Kansas: Dorothy (Linnea Grewe) und ihr bester Freund, der Hund Toto (Leyla Meier), erwachen am Morgen und streunen zwischen den Wiesen und Feldern herum. Überrascht von einem Wirbelsturm schaffen sie es nicht, den rettenden Keller von Tante Em (Leni Hoischen) und Onkel Henry (Carolina Haag) zu erreichen und suchen in ihrer Not Schutz in Totos Hundehütte, welche der Sturm ebenfalls mit sich reißt.