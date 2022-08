Ein Mini-Festival im heimischen Garten

Rahden

Was tun, wenn alles ausfällt? Mona Wellpott aus Varl, die nach einem Studium in Bochum ihre Brötchen mit dem Organisieren von Veranstaltungen für das Kulturbüro in Hagen verdient, ist angesichts der coronabedingten Open Air-Totalausfälle tätig geworden.

Von Peter Götz