Ein richtig friedliches Festival

Vor den „schwarzen Leuten“ müsse niemand Angst haben, findet Karl-Ernst Hunting. Die Stimmung in Wacken sei durchgehend friedlich gewesen.Vor den „schwarzen Leuten“ müsse niemand Angst haben, findet Karl-Ernst Hunting. Die Stimmung in Wacken sei durchgehend friedlich gewesen.

Entspannt, locker und gut gelaunt. So habe ich die Festivalbesucher in Wacken erlebt. Viele werden 2023 wieder dabei sein. In Gesprächen mit Fans ist aber auch immer mal herauszuhören, dass sie noch nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr wieder kommen. Manche stehen dann definitiv nicht mehr vor den Bühnen. Dabei geht es nicht um Unzufriedenheit. Die Gründe liegen woanders – im geplanten Urlaub oder in persönlichen und in familiären Angelegenheiten beispielsweise.