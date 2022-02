"Ein Tanz auf der Rasierklinge"

Familienzentren Spatzennest und Arche Noah in Bad Oeynhausen berichten vom Kindergartenalltag in Pandemiezeiten

Bad Oeynhausen

Der Alltag in den Schulen ist durch die aktuell hohen Infektionszahlen in der laufenden Coronawelle belastet. Aber wie sieht es in den Kindergärten aus? Ein Ort, an dem in ihrer Altersgruppe eine große Zahl ungeimpfter Kinder zusammenkommt. Zwei Einrichtungen aus Bad Oeynhausen berichten stellvertretend von ihrem Alltag mit dem Virus.

Von Lydia Böhne