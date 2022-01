Eine App gegen das Vergessen

Rahden

Etwa 14.000 so genannte „Stolpersteine“ sind in Nordrhein-Westfalen bereits verlegt worden. Sie erinnern an die jüdischen Mitbürger, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Jeder der von Künstler Gunter Demnig verlegten Steine mit Aufschrift ist einem Bewohner gewidmet, der damals deportiert wurden oder ausgewandert ist.

Von Michael Nichau