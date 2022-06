Eine Dorfrallye durch Gehlenbeck

„Lübbecke on tour – Auf nach Gehlenbeck“ heißt es am kommenden Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam). Lübbecke Marketing lädt mit der Dorfgemeinschaft Gehlenbeck ein, den größten der sieben Lübbecker Ortsteile bei einer Dorfrallye zu entdecken. Groß und Klein erwartet Programm mit Bewegung, Spiel und Spaß. Ein Blick auf Gehlenbeck und das Lübbecker Land bietet sich den Teilnehmern aus einem Ballon, der von einem Kran etwa 30 Meter in die Höhe gezogen wird.

„Lübbecke on tour“: Größter Ortsteil kann an Fronleichnam an mehr als 30 Stationen erkundet werden

In der Gemeinschaft mit Freunden oder Familie macht die Teilnahme an der Dorfrallye viel Spaß – hier die Familien Schlums und Lückl bei der letzten Auflage 2019 in Nettelstedt.

Auf einer Rallye durch das Dorf mit 31 verschiedenen Stationen heißt es von 12 bis etwa 17 Uhr Spaß haben, Unternehmen, Vereine und Institutionen besuchen, den Ort zu Fuß oder auf Rädern erkunden. Die Teilnehmer können am zentralen Veranstaltungsgelände auf dem Sportplatz am Lerchenweg oder auch an jeder anderen Station starten. Mit einem Laufzettel ausgestattet gilt es dann, fleißig Stempel zu sammeln.

Die Stempelkarten müssen schließlich am Zielort auf dem Sportplatz abgegeben werden. Dort findet auch gegen 18 Uhr die Verlosung der vielfältigen Preise statt, an der jeder teilnimmt, der an 18 der 31 Stationen einen Stempel erhalten hat. Für Speisen und Getränke ist an verschiedenen Stationen gesorgt.

Stationen am Lerchenweg

TuS Gehlenbeck – TuS-Triathlon (Torwandschießen, Dosenwerfen, Koordinationsübung)

Volksbank Lübbecker Land, Geschäftsstelle Gehlenbeck – Münzen schätzen

Stationen in Gehlenbeck

Türkisch-Islamische Gemeinde zu Lübbecke – Spielaktion

Gartenbau Wittemeyer – Bee-Mobil

Landfrauen – Kuh melken (bei Gartenbau Wittemeyer)

Husemanns Beste – Erdbeere „fällt“ (bei Gartenbau Wittemeyer)

Rust Orthopädie Schuhtechnik – Werkzeug-Ratespiel

Edeka Kirschke – Einkaufswagen-Rallye

Bestattungen Grote – Dosenwerfen (bei Edeka Kirschke)

Tischlerei Grote – Holz-Wackelturm (bei Edeka Kirschke)

Weinhaus Lübbecke „Alte Wache“ – Korkenanzahl erraten

Salon Heckel – Zöpfe schwingen

Volkschor Gehlenbeck – Lieder raten (im Salon Heckel)

Heimatverein Gehlenbeck – Themen-Quiz und Hausführung

Schützenverein Gehlenbeck – Scheibenschießen (am Heimathaus)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gehlenbeck – Kirchenmäuse

CVJM Gehlenbeck – Kletteraktion (am Gemeindehaus)

Sanitätshaus Westerfeld - Scooter-Parcours

Zaunteam Kischkel – Modelle zählen

Grundschule Gehlenbeck – Buttons herstellen

Kita Knallkiste – Malen mit der Schleuder

Ev. Kindergarten Gehlenbeck – Spiele mit allen Sinnen

Gemeinschaftspraxis Dr. Woitelle/Buchovska – Handschuh-Wasserbomben-Weitwurf

Sparkasse Minden-Lübbecke, Geschäftsstelle Gehlenbeck – Gegenstände ertasten

Apotheke Gehlenbeck – Apotheke mit allen Sinnen

Provinzial Jürgen Krämer – Wurfspiel

Möller Bauunternehmen – BobbyCar-Parcours

Kai Sommer Garten- und Landschaftsbau – Pflanzenquiz

Nabu-Besucherzentrum Moorhus – Bastelaktion

Ländlicher Zucht-, Reit- und Fahrverein Gehlenbeck-Eilhausen – Rätsel rund ums Pferd

Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Gehlenbeck – Schlauchkegeln und Spritzwand für Kinder