Bad Oeynhausen

Nachdem sich Peter Wartenberg, langjähriger Kapitän der Weserfähre Amanda, 2021 in den Ruhestand verabschiedet hat, müssen die Ausflügler in Rehme und am Großen Weserbogen ohne Fährverbindung auskommen. Es fehlt nicht nur an einem Nachfolger. Klar ist auch nicht, ob die Amanda (Baujahr 1928) noch einsatzbereit wäre. Jetzt gibt es Überlegungen, eine Seilfähre als Nachfolgerin zu installieren.

Von Andrea Berning