Bad Oeynhausen

Weihnachten – ein Fest, das Jahr für Jahr Großzügigkeit, Herzlichkeit und Selbstlosigkeit in den Menschen auslöst. Gefühle, die Ebenezer Scrooge, habsüchtiger Protagonist in Charles Dickens‘ Novelle „Eine Weihnachtsgeschichte“, längst abgeschüttelt hat. Mit großer Begeisterung haben die Besucher des Theaters im Park bei der gleichnamigen Inszenierung am Donnerstagabend verfolgt, wie in prominenter Besetzung durch die „Tatort“-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl aus dem Geizhals schließlich doch ein Gönner wird.

Von Lydia Böhne