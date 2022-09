Lübbecker Meteorologe: Einer der wärmsten Sommer überhaupt

Nach 2003, 2018 und 2019 reiht sich der Sommer 2022 an der Wetterstation in Rahden (Messbeginn 1951) auf Platz 4 in der Rubrik Wärme ein. In der ‚Top Ten‘-Liste dieser Rubrik finden sich nur noch zwei Sommer aus dem letzten Jahrhundert und die liegen mit 1992 und 1994 dort auch im letzten Jahrzehnt.

Blick über den Tellerrand

Nicht selten hört und liest man vor allem in den sozialen Netzwerken, dass es heiße und trockene Sommer früher auch schon gegeben hat, oft mit dem Hintergedanken, dass dieses Ausmaß von Hitze und Dürre entsprechend der Jahreszeit ‚normal‘ sei. Auf der einen Seite ist zwar richtig, dass es auch früher schon von Hitze und Trockenheit dominierte Sommer gab, aber sowohl deren Anzahl als auch die durchschnittlichen Temperaturen liegen deutlich unter vielen Sommern seit den 2000-er Jahren und wir schreiben erst das Jahr 2022, es folgen noch 78 Sommer in diesem Jahrhundert.

Ein Blick über den ostwestfälischen Tellerrand zeigt, dass dieses Jahr mit Hamburg noch nie so weit im Norden 40 Grad Celsius gemessen wurden. Obgleich in den kommenden Jahren auch immer mal wieder nasse und kühle, also typisch ‚ostwestfälische‘ Sommer auftreten werden, es manifestiert sich das, was die Klimamodelle für die Zukunft projizieren: Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen werden zunehmen.

August bricht alle Rekorde

Insgesamt fiel der Sommer im Mühlenkreis gegenüber der international gültigen Referenzperiode 1961-1990 rund 3 Grad zu warm aus, selbst nach dem neuen Klimamittel 1991 bis 2020 (Achtung: Hier steckt schon mehr als 1 Grad Erwärmung ‚drin‘) ergibt sich noch ein Plus von 1.6 Grad. Alle Rekorde brach der August: Dieser Monat war sogar mehr als 4 Grad zu warm (Referenzperiode 1961 bis 1990) und mit Abstand der wärmste seit mindestens 130 Jahren im Mühlenkreis. Mit 19 Hitzetagen (Tage mit einer Temperatur von 30 Grad und mehr) im gesamten Sommer wurde der alte Rekord aus dem Jahr 2003 an der Wetterstation in Rahden nur knapp verfehlt, damals gab es einen Hitzetag mehr.

Der August statistisch zu nass

Neben Hitze war die anhaltende Trockenheit ein weiteres Merkmal dieses Sommers. Im Flächenmittel des Mühlenkreises gab es nur rund die Hälfte an Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Klimamittel 1961 bis 1990. Somit waren wir Zeugen eines der trockensten Sommer der letzten 130 Jahre. Im August gab es je nach Ort nur ganze drei bis fünf Tage mit Regenmengen über einem Liter pro Quadratmeter. Die trockensten Region im Mühlenkreis sind rund um Hille und Minden sowie im Raum Stemwede mit gerade einmal 75 bis 95 Liter pro Quadratmeter zu finden, die höchsten Niederschlagsmengen wurden nordöstlich von Petershagen und in einem Streifen von Gehlenbeck bis nach Hüllhorst mit lokal bis zu 180 Litern gemessen, dies aber vor allem aufgrund des Unwetters vom 26. August, das punktuell schon 80 bis 100 Liter einbrachte.

Statistisch gesehen ist der August in den letzt genannten Regionen sogar zu nass ausgefallen, aber niemand wird das wohl subjektiv über den Gesamtmonat angesichts von lediglich drei bis fünf Regentagen so empfunden haben. Da das Gewitter vom 26. August auch die Wetterstation in Rahden mit größeren Niederschlagsmengen getroffen hat, wurde dort ein neuer August-Rekord in der Rubrik Trockenheit knapp verfehlt. Dagegen erlebten der Raum Stemwede mit lokal gerade einmal sechs bis zehn Litern sowie die Region Minden mit neun bis zwölf Litern mutmaßlich den trockensten August seit mehr als 130 Jahren.

Rund 750 Stunden Sonnenschein sind im Sommer zusammen gekommen, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Klimamittel. Somit ist es kein Wunder, dass jetzt am Ende des Sommers das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung dem Mühlenkreis nach wie vor das Prädikat „außergewöhnliche Dürre“ bescheinigt.