Energiekosten: Klinik-Vorstand vermisst Planbarkeit

Mühlenkreiskliniken müssen 2023 mit fünfmal so teurem Gas rechnen - stark schwankende Preise bei Medizinbedarf

Während andere Unternehmen zumindest Teile der gestiegenen Kosten an ihre Kunden weitergeben, ist dies im Gesundheitssektor nicht möglich, wo die Krankenkassen die Vergütungen langfristig festgelegt haben. Der Vorstandsvorsitzende der Mühlenkreiskliniken, Dr. Olaf Bornemeier, setzt deshalb auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und fährt auf Sicht, wie er es ausdrückte, und zögert etwa die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 noch heraus. Denn wo die Energiekosten hingehen und wie viel staatliche Unterstützen am Ende kommt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. „Unsere Schwierigkeit ist, eine vernünftige Planung für die nächsten fünf Jahre aufzustellen. Wir planen derzeit in Bandbreiten vom besten bis zum schlechtesten Szenario“, sagt Bornemeier.