Durch die drei kurz hintereinander erfolgten Stürme sei erneut hektarweise Wald im Wiehengebirge den Naturgewalten zum Opfer gefallen. „Diesmal aber vornehmlich im vermeintlich robusteren Mischwald; hauptsächlich wurden durch das mittlerweile großflächige Fehlen der Fichtenbestände Laubbäume entwurzelt oder die Kronen vom Sturm abgerissen“, sagt Föst. Auffällig sei, dass diesmal auch im größeren Ausmaß Flächen auf den windabgewandten Osthängen des Wiehengebirges betroffen waren, was in vorherigen Stürmen nicht der Fall gewesen sei.

Großflächige Fichtenbestände vernichtet

Durch die vorangegangenen Orkane „Kyrill“ (2007) und „Friederike“ (2018) habe es insbesondere auf den windzugewandten Seiten Flächenwürfe im Fichtenbestand gegeben. „Es folgten die trockenen Sommer 2018 bis 2020, wodurch sich der Borkenkäfer explosionsartig vermehren konnte und großflächig Fichtenbestände vernichtete. Anschließend wurden – und werden noch – die abgestorbenen Bäume gerodet“, erläutert der Meteorologe. Somit sei die bremsende Wirkung des Waldes auf den Wind vor allem auf den windzugewandten Seiten und im Kammniveau in erheblichem Maße gestört.

Zwischen zwei bewaldeten Flächen auf der windzugewandten Bergseite wehte der Wind kaum gebremst über die dazwischenliegende Kahlfläche. Foto: Friedrich Föst

„Und dann geschieht etwas mit der Luft, dass jeder von uns schon mal mit Wasser in einem dahin plätschernden Bach beobachtet hat: Das Wasser ‚prallt‘ mit recht großer Geschwindigkeit an einen Stein und wird dort gestaut. Nach dem Überströmen des Steins wird das Wasser auf der anderen Seite stark beschleunigt – eine Folge der Kontinuitätsgleichung, damit kein Vakuum entsteht.“ Diesen Effekt gebe es auch beim Überströmen von Luft über einen Gebirgskamm. Dabei bilde sich auf der windabgewandten Seite des Gebirges ein so genanntes Lee-Tief, das die Luft auf der windzugewandten Seite förmlich ansauge und dabei beschleunige. „Der durch die Kahlschläge minder abgeschwächte und weniger turbulente Höhenwind kann nun auf den windabgewandten östlichen Hängen des Gebirges talwärts strömen und nimmt dabei erheblich an Geschwindigkeit zu“, erklärt Föst.

Diplom-Meteorologe Friedrich Föst. Foto: kai wessel

Zusätzlich habe ein weiterer Effekt augenscheinlich zum Schadensbild beigetragen, den man ebenfalls vom Wasser kenne: Fließt Wasser durch eine Engstelle, zum Beispiel zwischen zwei großen Steinen hindurch, dann nimmt die Strömung zu. Das Gleiche passiert, wenn Luft durch eine Engstelle strömt. Auch diese wird stark beschleunigt, was sich in einer Zunahme der Windgeschwindigkeit äußert. Föst: „Und dieses Bernoulli-Effekt genannte Phänomen ist östlich des Wartturms am Wurzelbrink gut zu beobachten. Zwischen zwei bewaldeten Flächen auf der windzugewandten Bergseite wehte der Wind kaum gebremst über die dazwischenliegende Kahlfläche und konnte stark beschleunigt auf der Lee-Seite auf den ungeschützten Buchen-Eichen-Mischwald übergreifen. Bis zur B239 hinunter wurde dieser Mischwaldbestand nahezu vollständig zerstört.“ Daraufhin sei die B239 eine längere Zeit zur Beseitigung der umgestürzten Bäume gesperrt gewesen.

„Der Winddruck auf die Bäume muss enorm gewesen sein. Denn die Windgeschwindigkeit geht bei der Berechnung des Winddrucks quadratisch in die Gleichung ein: Die Bäume standen Jahrzehnte im Schutz anderer Bäume und haben sich danach ausgerichtet. Nun waren sie dem Sturm schutzlos ausgeliefert und schon eine Erhöhung der Windgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern hat eine signifikante Erhöhung des Winddrucks am Baum zur Folge“, weiß der Fachmann. Die geringere Standfestigkeit der Bäume durch die vom Regen aufgeweichten Böden und die relativ lange Dauer des Sturms seien weitere Faktoren gewesen, die zu diesem Schadensausmaß geführt hätten.

Flächenwurf östlich des Wurzelbrinks (Wartturm): Nun traf es auch den Buchen-Eichen-Mischwald. Foto: Friedrich Föst

Während des Orkans „Zeynep“ am 18. Februar wurden an der Wetterstation in Lübbecke nach Angaben von Föst Orkanböen bis zu 124 km/h gemessen. „Aufgrund der genannten zusätzlichen lokalen Strömungseffekte dürften nach vorsichtigen Schätzungen die Windgeschwindigkeiten in Teilen des Wiehengebirges zeitweise über 140 km/h gelegen haben.“