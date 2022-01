Eröffnung noch für 2022 geplant

Bad Oeynhausen

Der Bauantrag ist gestellt, das Erbbaurecht an die Johanniter-Unfall-Hilfe Minden-Ravensberg übertragen: Beim Neubau einer Kindertagesstätte in der ehemaligen Britensiedlung an der Rolandstraße soll in diesem Jahr deutlich mehr passieren als in den Jahren zuvor. Wenn alles gut geht, können laut Regionalvorstand Christian Rehberg gegen Ende 2022 die ersten Kinder in dem Neubau betreut werden.

Von Louis Ruthe