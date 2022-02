Erste von vier Polleranlagen

An der Portastraße in Bad Oeynhausen starten am Montag, 28. Februar, die Arbeiten für den Einbau einer Polleranlage. Sie soll unerwünschten Fahrzeugverkehr aus der Fußgängerzone fernhalten.

Entstehen wird die Polleranlage an der Portastraße in Bad Oeynhausen zwischen den beiden Bäumen im Vordergrund.

Die Anlage ist die erste von vier im Bereich der Bad Oeynhausener Innenstadt. Weitere Poller sind an der Straße Am Kurpark in Höhe des Hotel Königshof sowie an der Herforder Straße in Höhe Augustaplatz und Lenné-Karree vorgesehen.

Leerrohre liegen

Für die Polleranlage in der Portastraße wurden bei der Umgestaltung der Innenstadt bereits Leerrohre im Boden eingebaut. Die Kosten belaufen sich auf 67.000 Euro. Beschlossen wurde die Absicherung der Fußgängerzone auf diese Art vor gut einem Jahr im Ausschuss für Stadtentwicklung.