Erstmals ohne Schützenkönig, aber trotzdem super gefeiert

"König für einen Tag" – das neue Konzept des Tielger Schützenvereins ist gut angekommen. Gleich 19 Schützenbrüder und -schwestern haben sich am Samstagnachmittag um den Titel des Tageskönigs bemüht.

In einem spannenden Schießwettbewerb konnte sich am Ende Andre Sussek durchsetzen. Die Entscheidung des Vereins, in diesem Jahr keinen Schützenkönig mehr zu proklamieren, hatte im Vorfeld im Schützenwesen der Region für Aufsehen gesorgt.