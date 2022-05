Erwin Mattegiet erhält Landesverdienstorden

Minister Lutz Lienenkämper (links) hat den Landesverdienstorden am Mittwoch in Düsseldorf an Erwin Mattegiet überreicht.

„Erwin Mattegiet ist ein Vorbild für bürgerschaftliches Engagement. Seinem jahrzehntelangen Einsatz für den Schutz und die Erhaltung unserer Natur gebührt besondere Wertschätzung“, sagte Lutz Lienenkämper bei der Übergabe in Düsseldorf.

Außergewöhnliches Engagement

Die Aushändigung des Ordens fand im Rahmen einer Feierstunde im Düsseldorfer Umweltministerium statt. Der Verdienstorden des Landes NRW wird für außerordentliche Verdienste um NRW und seine Bürgerinnen und Bürger verliehen.

Lienenkämper, NRW-Finanzminister und zugleich mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz beauftragt, würdigte in seiner Laudatio den neuen Ordensträger: „Erwin Mattegiet hat sich in außergewöhnlichem Maße für den Schutz gefährdeter Arten im Mindener Land, insbesondere im Kreis Minden-Lübbecke, verdient gemacht. Seinem außergewöhnlichen Engagement für die heimische Natur ist es zu verdanken, dass insbesondere im Kreis Minden-Lübbecke in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Arten vor dem Aussterben oder Verschwinden bewahrt werden konnten.“

Besonders hervorzuheben ist das große persönliche Engagement von Erwin Mattegiet für die Rückkehr der Weißstörche. Seit mehr als 20 Jahren wirkt Erwin Mattegiet im Vorstand des Aktionskomitees „Rettet die Weißstörche“ mit. Mattegiet ist ferner Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe (AG) Natur- und Umweltschutz Bad Oeynhausen, die mittlerweile etwa 50 Mitglieder zählt.

Lange Wirkungszeit

Erwin Mattegiet kann auf eine lange Wirkungszeit im Naturschutz zurückblicken: Seit rund 30 Jahren ist er Mitglied in der Naturschutzwacht Minden-Lübbecke, seit rund 20 Jahren im Vorstand des NABU-Kreisverbandes Minden-Lübbecke und der AG Wanderfalkenschutz NRW, seit etwa 15 Jahren im Naturschutzbeirat Minden-Lübbecke und Mitglied im Landesfachausschuss Fledermäuse NRW. Seit mehr als 30 Jahren betreut Erwin Mattegiet das „Fuchsloch“, das ihm seinen heutigen Schutzstatus als Naturschutzgebiet verdankt.

"Total überrascht"

„Für mich ist die Auszeichnung eine große Ehre. Ich war total überrascht. Erst vor einer Woche habe ich durch einen Anruf aus der Staatskanzlei in Düsseldorf davon erfahren. Ich möchte das erhaltene Lob in Gänze an meine Mitstreiter der Arbeitsgruppe Natur weitergeben“, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. Werner Trettin, Vorsitzender der AG Natur, hat Erwin Mattegiet für die Auszeichnung vorgeschlagen. In seiner Begleitung und der seiner Frau Karin (77) hat er die Auszeichnung erhalten.

Über den Orden

Der Verdienstorden des Landes NRW wurde im Jahre 1986 anlässlich des 40. Landesgeburtstags von Ministerpräsident Johannes Rau gestiftet. Weil mit ihm außerordentliche Verdienste um Nordrhein-Westfalen und seine Bürgerinnen und Bürger gewürdigt werden sollen, ist die Zahl der lebenden Ordensinhaberinnen und Ordensinhaber auf 2.500 begrenzt.