„Es darf auch schillernd sein“

Rahdenerin Vivien Sander (20) studiert Fashion Design an der Modeschule in Düsseldorf

Rahden/Düsseldorf

Die Kleider sind bunt und schillern in allen Farben – Vivien Sander (20) hat sie erdacht, designt und genäht. Die Rahdenerin studiert seit 2019 am Fashion Design Institut in Düsseldorf, der Mode-Hauptstadt Nordrhein-Westfalens.

Von Michael Nichau