Espelkamp: Polizeihündin findet Seniorin

Espelkamp

Dem Einsatz von Polizeihündin Tara ist es zu verdanken, dass eine Vermisstensuche in Espelkamp am Samstag ein glückliches Ende gefunden hat. Die Einsatzkräfte waren am Abend gerufen worden, weil eine 80-jährige Frau mit ihrem Rollator aus einer Seniorenunterkunft verschwunden war.