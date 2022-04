1,3 Tonnen Tierfutter angekommen

Die Spendenbereitschaft der hiesigen Tierfreunde für verlassene Haustiere in der Ukraine kennt keine Grenzen. „Sagenhaft – es sind noch einmal 1,35 Tonnen an Tierfutter zusammengekommen“, erklärte Klaus Koch, Vorsitzender des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Espelkamp. Erneut hat die Espelkamper Gruppe gesammelt, um den zurückgelassenen Hunden und Katzen in einem ukrainischen Tierheim zu helfen. Und dafür hat der Schäferhundeverein erneut mit Viktor aus Paderborn zusammengearbeitet. Der Tierfreund hat selbst einen ukrainischen Pass.

Die Vereinsmitglieder Marlo Pfau (von links), Melanie Koch und Christian Blase mit den Spenden. Foto: privat

Damit das Tierfutter auch an die richtige Adresse kommt, ist Viktor bei seinen Fahrten jedes Mal in das Gebiet der von Russland angegriffenen Ukraine gereist. Doch für die nächste Zeit war es wohl die letzte Tour von Viktor. „Denn so langsam wird es auch für ihn zu gefährlich“, sagte Koch.

Der Vereinsvorsitzende wie auch das gesamte Vereinsteam waren froh, dass die letzte Hilfslieferung noch einmal in das Kriegsgebiet gehen konnte und auch dort angekommen ist, wo sie hin sollte, sagte Koch. Diese Mal legte Viktor die Tour mit 1,35 Tonnen Tierfutter und unter anderem rund 100 Decken zurück – Karfreitagmorgen um 2 Uhr ging es los. „Als Viktor sah, was wir alles gesammelt hatten, bekam er Tränen in den Augen“, sagte Koch. „Er konnte gar nicht glauben, was die Tierfreunde gesammelt hatten und wie groß die Spendenbereitschaft ist.“

Sichtbare Erleichterung

Dieses Mal ohne Begleitung brachte Viktor die Tour hinter sich. Dies sei schon sehr gefährlich gewesen. Letztlich aber sei er unversehrt wieder angekommen, sagte Koch mit sichtbarer Erleichterung. Während das Tierfutter direkt ins Tierheim geht, werden die Decken auch an die frierenden Menschen verteilt. Darüber hinaus teilte Viktor vor Fahrtantritt mit, dass er ein großes gespendetes Stofftier „persönlich einem Kind überreichen“ werde. Es sei schon eine riesige Freude gewesen zu sehen, wie Viktor die Spenden mit Freudentränen entgegen genommen hat, sagte Klaus Koch.

Schwere Aufgabe

Die Espelkamper Ortsgruppe steht nun jedoch vor der schweren Aufgabe, einen anderen Weg der U­kraine-Hilfe zu finden. Denn nicht nur die Gefahr des Kriegsgebiets hindert Viktor daran, die Touren weiterzuführen. Er habe auch einen Großteil der Kosten aus eigener Tasche bezahlt, so Koch. „Gedanklich sind wir zwar dabei, schon andere Aktionen zu entwickeln“, gab er bekannt. Doch „Stand der Dinge sei jetzt“, dass dies erstmal die letzte Aktion gewesen sei. Darüber hinaus sagte Koch, dass der gesamte Verein am liebsten die Zusammenarbeit mit Viktor fortsetzen würde. Der Vereinsvorsitzende dankte abschließend noch einmal allen Unterstützern. Er sei „einfach begeistert von der Spendenbereitschaft in der Bevölkerung“. „Wir sind dankbar und freuen uns. Es ist fantastisch, was die Bevölkerung gegeben hat.“