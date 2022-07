1400 Euro Bußgeld und sechs Punkte

Mit quietschenden Reifen fuhr ein 22-jähriger Golf-Fahrer in Espelkamp-Gestringen an einer Ampel los. Danach missachtete er zahlreiche Geschwindigkeitsbegrenzungen. Gefilmt wurde er dabei von einem Polizei-Motorrad.

Wegen seiner Art, ein Auto zu fahren, muss ein 22-jähriger Autofahrer aus Preußisch Oldendorf nun mit erheblichen verkehrsrechtlichen Folgen rechnen. So war der Fahrer einem Polizisten auf einem zivilen Motorrad, einem so genannten Pro-Vida-Krad, am Freitagabend gegen 20.35 Uhr an der Kreuzung Bremer Straße (B 239)/Gestringer Straße aufgefallen.

Deutlich zu schnell

Nach weiteren Angaben der Polizei hatte der 22-Jährige an der dortigen Ampel mit quietschenden Reifen seinen VW GTI beschleunigt. Der Gesetzeshüter folgte dem Golffahrer unauffällig und konnte außerhalb geschlossener Ortschaften insgesamt drei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 45, 52 sowie 62 Stundenkilometern dokumentieren, bevor er den Autofahrer in Preußisch Oldendorf in der Straße „Neuer Garten“ schließlich anhalten und kontrollieren konnte.

Drei Monate Fahrverbot

Seine per Videokamera festgehaltenen Verkehrsverstöße werden dem 22-Jährigen nun mutmaßlich teuer zu stehen kommen. So hat er laut Polizei in Tatmehrheit mit insgesamt sechs Punkten in Flensburg, einem Bußgeld von 1400 Euro sowie einem dreimonatigen Fahrverbot zu rechnen.