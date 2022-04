1,7 Tonnen - Wahnsinn!

Die Sammelaktion der Espelkamper Ortsgruppe im Verein für Deutsche Schäferhunde war ein großer Erfolg. Die Mitglieder haben 1,7 Tonnen an Futterspenden für zurückgelassene Haustiere in der Ukraine gesammelt. Vereinsvorsitzender Klaus Koch dankt allen Bürgern für ihr Engagement.

Überwältigt und überglücklich – so könnte der Gemütszustand von Klaus Koch, Vorsitzender des Espelkamper Vereins für Deutsche Schäferhunde, und allen Mitgliedern wohl beschrieben werden nach der gelungenen Spendenaktion.

Der Verein hatte zu Tierfutterspenden für Hunde und Katzen aufgerufen, die von ukrainischen Bürgern auf ihrer Flucht vor dem Krieg zurückgelassen werden mussten. Die Tiere wurden von Tierschützern eingesammelt und in umliegende Tierheime gebracht. Und damit die Einrichtungen die Haustiere auch versorgen können, sollten die Menschen in Espelkamp Tierfutter spenden. Das Ergebnis überraschte alle im Verein. „Wir haben rund 1,7 Tonnen Tierfutter erhalten“, sagte Klaus Koch am Freitagmorgen. Er sitzt mit einigen Helfern in der Vereinshütte, die vollgepackt ist mit Futter, Leckerli, Decken, Hundegeschirren, Spielzeug und Leinen sowie Körbchen. „Wir haben Trocken- und Nassfutter erhalten – auch für Katzen“, sagt Koch. Bis aus Bünde seien die Spenden gekommen. Menschen aus Lübbecke hätten sich extra ins Auto gesetzt, um an den Annahmetagen an der Hütte im Schüsselbruchweg vorbeizukommen und 30 Euro ins Sparschwein zu stecken. Das Geld aus dem Schwein wurde ebenfalls für den Kauf von Futter verwendet. Es sei dem Verein sehr wichtig, so Koch, dass alles rund um die Aktion „seriös abgewickelt wird“.

Der Verein Deutscher Schäferhund, Ortsgruppe Espelkamp, hat 1,7 Tonnen an Tierfutter für Tiere in der Ukraine gesammelt. Foto: Felix Quebbemann

Alle Spenden wurden Freitagmorgen auf einen Anhänger geladen. Kurz darauf ging es auf in Richtung Paderborn. Dort werden die Spenden umgeladen. Ein befreundeter Züchter macht sich dann von dort auf den Weg in Richtung polnisch-ukrainische Grenze – laut Koch dann mit insgesamt rund 15 Tonnen Tierfutter. Dort angekommen, werden die Spenden noch einmal umgeladen – auf einen Lkw ukrainischer Tierschützer. Denn das Überschreiten der Grenze ist nicht möglich, sagt Koch. Es sei zu gefährlich, zudem gebe es versicherungstechnische Gründe. Ziel der Futterspenden ist ein Tierheim in der Nähe von Kiew.

Dort sind rund 700 Tiere untergebracht. Bereits zum dritten Mal sei ein solcher Hilfskonvoi für die Tiere aus Richtung Paderborn in die Ukraine unterwegs. Zum ersten Mal haben die Espelkamper tatkräftig mitgeholfen bei der Sammlung. „Wir können uns auch durchaus vorstellen, eine weitere Aktion zu starten“, sagt Klaus Koch. Denn der Verein wisse, dass er auf die Mithilfe der Bürger in Espelkamp und den benachbarten Kommunen setzen kann. 1,7 Tonnen an Futtermittelspenden sind ein deutlicher Beleg dafür. „Ich habe zu Beginn nicht geglaubt, dass so viel zusammenkommt“, sagt Koch. Und er fügt an: „Ein Kompliment an die Bevölkerung, die sich so solidarisch und hilfsbereit gezeigt hat.“ Er schätzt, dass rund 100 Spender zu den Abgabeterminen an der Vereinshütte gekommen sind. „Ich bin 100-prozentig zufrieden mit dem Erfolg“, so Koch.

"Hervorragende Aktion"

Der Verein habe auch ordentlich die Werbetrommel gerührt und konnte sogar den Tierfutter-Hersteller Josera als Spender gewinnen. „Es war eine ganz hervorragende Aktion“, bringt Koch kurz vor der Abfahrt der Tierfutterspenden in Richtung Paderborn noch einmal die Dankbarkeit der Vereinsmitglieder für die Hilfsbereitschaft der Bürger zum Ausdruck.

