22-Jährige schleudert über die Motorhaube

Espelkamp

Eine 22-jährige Fußgängerin ist in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall auf der Isenstedter Straße in Espelkamp schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich die Frau um kurz nach zwei Uhr in einem Bulli befunden, als dessen Fahrer am rechten Fahrbahnrand Nahe der Rügenstraße stoppte, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Zeitgleich hielt hinter dem Bulli eine Autofahrerin ihren Wagen an.